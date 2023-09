Tiferno Comics omaggia Berardi E lo sceneggiatore divenne star

CITTA’ DI CASTELLO - Conto alla rovescia per Tiferno Comics che giunge quest’anno alla sua 21ma edizione e per la prima volta dedica la mostra a uno sceneggiatore, Giancarlo Berardi. Un artista poliedrico, amante dell’arte in ogni sua forma. Berardi ha dato vita, fra gli altri, a due grandi personaggi del fumetto: Ken Parker e Julia, i maggiori protagonisti della Mostra che prenderà il via domani a Palazzo Facchinetti.

In mostra saranno presenti le tavole originali delle opere da lui sceneggiate e i suoi manoscritti, gli appunti e gli schizzi. I visitatori potranno godere di un affascinante percorso che si svilupperà sui due piani del palazzo. Il primo piano è un’antologica di Giancarlo Berardi, dalle primissime sceneggiature alle ultime.Il secondo piano invece è dedicato a quello che è molto probabilmente il suo personaggio più famoso: Julia, la criminologa statunitense che con grande fascino e astuzia si occupa di casi impossibili, e che quest’anno compie 25 anni. Una sala sarà interamente incentrata sul numero 300 in uscita proprio in questi giorni. Inoltre, i visitatori, avranno l’occasione di vedere i model sheets dei personaggi di Julia nonché i progetti della stessa casa dell’investigatrice. Giancarlo Berardi incontrerà i visitatori della mostra questo fine settimana nella Sala Manoscritti di Palazzo Facchinetti per il "firma copie", dove saranno presenti altri autori.

Madrina d’eccezione: Emma Kathleen Hepburn Ferrer, nipote della splendida attrice Audrey Hepburn, che ha ispirato la figura della criminologa Julia.

L’inaugurazione domani alle ore 16 al Nuovo Cinema Castello, in Piazza Gioberti, seguirà la visita alla mostra.