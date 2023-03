Tifast, azienda d’eccellenza con un “cuore“ ucraino

Ad un anno esatto dallo scoppio della guerra russo-ucraina, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, si è recato in visita all’azienda Tifast srl a San liberato (Terni), insieme ad una delegazione di Confindustria Umbria. Una visita che si carica di un significato simbolico , considerato che l’azienda, leader in Europa nella produzione di barre di titanio destinato alle più avanzate tecnologie, ha visto l’ingresso nella sua governance di una multinazionale ucraina, della quale era fornitrice, che ha supportato l’azienda durante la crisi covid19.

"Questa visita – ha commentato l’assessore - si carica di un significato più profondo, oltre la narrazione delle eccellenze del nostro territorio. In questo periodo infatti, ricorre l’anniversario dello scoppio della guerra russo-ucraina: un conflitto che ha stravolto gli equilibri democratici dell’Europa, dimostrando come l’instabilità in una parte del mondo possa avere potenti ripercussioni in tutto il globo. Fin dal principio, ed oggi ancora più convintamente, ho espresso la mia vicinanza e solidarietà al popolo ucraino, che sta affrontando enormi sfide a causa di questa guerra".

"Come comunità europea e globale – ha aggiunto -, dobbiamo impegnarci per la pace e lavorare concretamente, insieme per trovare una soluzione pacifica a questo conflitto, che oltre alle innumerevoli morti vede un tragico bilancio economico, con conseguenze devastanti per molte persone, in particolare per i giovani. È fondamentale che le istituzioni e i governi di tutto il mondo si uniscano per sostenere il popolo ucraino e fare tutto il possibile per ricostruire dalle fondamenta una stabilità sociale ed economica solide. Magari proprio attraverso la cooperazione tra aziende e paesi diversi, attraverso il progresso tecnologico creando valore e sviluppo sostenibile. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie come direttrici per la pace e la prosperità dell’Europa e del mondo intero".

L’assessore ha quindi sottolineato che è proprio in Tifast SRL, che oltre ad averci raccontato il suo valore di azienda solida, che conta 120 dipendenti e 39.5 milioni di euro di fatturato, troviamo un monito di come questo tipo di collaborazione possa portare a grandi risultati, e dobbiamo seguire il loro esempio". Ad accompagnare l’assessore nella visita dell’azienda che ha programmi importanti per il futuro (il titanio è un materiale molto versatile che ha vari tipi di utilizzo, da quelli in ambito sportivo: la creazione di attrezzature d’avanguardia, a quello sanitario: in particolare per l’implantologia dentale e nel settore delle protesi; a quello aerospaziale) sono stati il Ceo della multinazionale ucraina MaKsym Voronin, e il direttore commerciale Yves Invernizzi.