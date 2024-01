Ticket sanitario, calano gli incassi. In Umbria spesi 4 milioni in meno. In aumento il ricorso ai privati

Quattro milioni di euro in meno: è la diminuzione della spesa che hanno sostenuto gli umbri per il ticket sanitario anche se restiamo una delle regioni dove si paga di più. Un altro segnale delle grandi difficoltà che sta vivendo il comparto sanitario in tutto il Paese e che non fa eccezione nel Cuore Verde. I dati aggiornati di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) spiegano infatti che nel 2018 gli umbri pagarono 29 milioni di euro per la compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, saliti a 29,2 milioni l’anno dopo. Poi la pandemia ha ridimensionato molto questa voce, ma alle fine del ‘22 – quando ormai il sistema era tornato alla normalità – la spesa per chi si rivolgeva al sistema sanitario pubblico è stata di 25,6 milioni di euro con una diminuzione accertata dell’11 per cento sul 2018. I motivi? Beh si può pensare al fatto – come emerso da più parti – che anche gli abitanti dell’Umbria si curano meno, che lo fanno forse rivolgendosi maggiormente al privato, che ancora il sistema regionale alla fine del 2022 era in difficoltà a riprendere tutte le normali attività.

L’unica nota di consolazione è quella che l’Umbria è tra le regioni in cui la spesa dei cittadini per questa voce è calata di meno: solo il Molise ha il segno più (10 per cento) e la provincia di Trento è scesa di dieci punti. Per il resto tutti gli altri territori hanno segni negativi, con il record che spetta alla Sicilia con – 32 per cento e una media nazionale che si è attestata al -22 per cento. Va però anche aggiunto che c’è stata una ‘ripresa’ sia sul ‘20 che sul ‘21: oltre due milioni in più infatti sono stati spesi in Umbria, in attesa di avere l’aggiornamento dei numeri riferiti all’anno appena terminato. Poi ci sono i costi che sostiene ciascuna abitante per il ticket: la media nazionale nel 2022 è stata pari a 18 euro pro-capite, in riduzione di 5 euro rispetto al valore del 2018 (23 euro). In Umbria il livello del costo è stato molto più alto due anni fa: 30 euro ad abitante, rispetto ai 33 del 2018. In entrambi gli anni, il valore più elevato (molto sopra la media) si rileva nella Valle d’Aosta (55 euro nel 2022, 64 nel 2018), a seguire le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e subito dopo l’Umbria. Le Regioni con un importo di ticket per abitante più basso, sempre in entrambi gli anni, sono la Campania, la Puglia e la Sicilia.