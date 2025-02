Theamus, trent’anni in prima fila per musica e teatro

Un bel traguardo per l’associazione culturale “Theamus“ di Ponte San Giovanni che quest’anno festeggia trent’anni di attività dedicati alla promozione della cultura musicale e teatrale. Un impegno costante che ha reso la realtà un punto di riferimento per tutta la comunità umbra. Fondata nel 1994 da Giovanna Ceccarelli e Lamberto Maggi, Theamus si è distinta per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo educazione musicale e teatrale attraverso corsi, laboratori e attività didattiche per tutte le età.

Ma la sua missione va oltre la formazione. Nel corso degli anni ha infatti dato vita a un ricco calendario di eventi, dai saggi scolastici ai concerti dal vivo, passando per spettacoli teatrali e performance itineranti. Nel percorso, ricco di successi e collaborazioni, si contano 22.0600 ore di didattica, 1686 allievi con una media di 400 spettacoli all’anno, tra saggi e concerti in sede e fuori sede.

Nel tempo Theamus è diventata un laboratorio artistico dinamico e creativo. I concerti e gli spettacoli hanno coinvolto artisti locali e nazionali, dando spazio a talenti emergenti e consolidati. In questi 30 anni, l’associazione ha anche saputo instaurare legami profondi con scuole, istituzioni culturali e realtà del territorio, contribuendo a diffondere l’amore per la musica e il teatro, senza mai tralasciare la socialità e l’inclusione.

"Il nostro obiettivo – commenta la presidente Gianna Ceccarelli – è continuare a promuovere la cultura, sperimentare nuove forme di didattica e avvicinare sempre più persone alla musica e al teatro".