’The Journey after scars’ Arte e solidarietà alla galleria Indigo

“The Journey after scars” è il titolo della mostra che si inaugura oggi alle 18.30 nella sede della galleria d’arte “Indigo“ in via Oberdan, 51 dove sarà visitabile fino al 13 maggio. Curata da Zena El Abdalla e Chiara Guidoni, la mostra presenta le opere di nove artisti provenienti dalla Media Region (sta per “Medio Oriente e Nordafrica” e coinvolge un’ampia regione estesa dal Marocco all’Iran) per affrontare il tema della cura delle cicatrici, non solo fisiche, ma anche emotive, storiche e territoriali.

Le opere esposte saranno vendute per di ottenere fondi da donare alle popolazioni colpite dal terremoto di Siria e Turchia, che rappresenta l’ultima delle numerose cicatrici che affliggono quei territori. Partecipano al progetto con le loro opere: Alaa Hamameh, Jafar Safatli, Michael(a) Dauod, Salam Al Hasan, Tamer Mallak, Fahed Halabi, Khaled Alwerea, Rita Adib, Sandra Kastoun. Sempre oggi alle 19, un incontro sul giornalismo culturale nella Mena Region, con interventi di Ammar Al Mamoun, Zena El Abdalla e Laura Silvia Battaglia, modera Enrico De Angelis.