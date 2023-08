Tevere e Fosso Rio In arrivo i fondi

Tevere e fosso Rio arrivano 480 mila euro per la messa in sicurezza dissesti idrogeologici. Li ha messi a disposizione il Ministero dell’Interno per lavori di messa in sicurezza lungo i tratti urbani e periurbani dei due corsi d’acqua. "Il tutto – fa sapere l’amministrazione comunale – con fondi del Pnrr che avevamo richiesto a settembre 2022". Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luca Carizia e dall’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini: "Il nostro Comune – dicono i due amministratori –, risulta ancora una volta fra gli enti assegnatari di risorse per importanti interventi da investire nelle opere pubbliche, nello specifico 480 mila euro per far fronte ai dissesti idrogeologici. Avremo così modo di realizzare un ulteriore intervento già previsto nel piano triennale delle opere pubbliche 2023 - 2024".

Villarini ricorda che "il Comune di Umbertide ha già ottenuto 1.100.000 euro per l’adeguamento del cavalcavia di Via Madonna del Moro, 594mila euro per il completo rifacimento della scuola dell’infanzia di Calzolaro, 363mila euro per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Montecastelli (questi ultimi due interventi sono in corso), 100mila euro per la messa in sicurezza del fosso Rio (interventi questi già conclusi), 136mila euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria Garibaldi e 132mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale del Sasseto". Nei giorni scorsi un altro intervento aveva riguardato il Tevere: la ripulitura del tratto che va dall’ansa fino ai piloni del ponte lungo la statale Tiberina 3 bis dai detriti ammassati via via dalle piene. L’intervento è costato 7.800 euro.

