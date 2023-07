Tesei: "Umanità ritratta con un filo di ironia" a Perugia: ricordo di Franco Venanti

Si accavallano i messaggi di vicinanza alla famiglia e i ricordi su Franco Venanti. Come quello del senatore Walter Verini: "Se ne è andato prendendoci di sorpresa e addolorandoci. Con quella eleganza che caratterizzava la sua vita, il suo tratto, le sue opere. Lascia un vuoto nella sua Perugia, che ha amato e “vissuto” davvero come pochi. Restano le sue opere, il suo percorso artistico e culturale, la sua personalità curiosa e innovativa. Tutte queste cose ne hanno fatto uno degli artisti italiani più interessanti del Novecento e di questo primo ventennio del Duemila". La governatrice Donatella Tesei: "Venanti ha attraversato con la sua arte quasi un secolo di storia lasciandoci in eredità un ritratto pieno delle trasformazioni che hanno interessato la nostra società, delle grandezze e miserie di una umanità ritratta quasi sempre con un filo di ironia: le sue battaglie, i generali, gli animali, le donne diafane e bellissime".