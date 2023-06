Tesei: "UJ, un’idea geniale" E La Nazione celebra l’evento

Inizia il conto alla rovescia per uno degli eventi muiscali più prestigiosi dell’anno: il 7 luglio Umbria Jazz accende i riflettori dei suoi palchi, portando Perugia e tutta la regione alla ribalta del panorama internazionale. Intanto, con l’edizione che sta per tagliare il nastro tra una settimana, la manifestazione compie mezzo secolo e si lascia alle spalle un passato costellato di successi. Con l’occasione La Nazione ha realizzato un libro - “Note d’oro. Cinquant’anni di Umbria Jazz“, a cura di Donatella Miliani - che verrà dato in omaggio a chi acquisterà La Nazione venerdì 7 luglio. Il volume, realizzato con il sostegno della Regione Umbria e il patrocinio dei Comuni di Perugia e Orvieto, è accompagnato da un’altra iniziativa: nei giorni di UJ sul sito web de La Nazione potrete gustarvi anche una miniserie in quattro puntate appositamente realizzata per i 50 anni del Festival.

Il progetto de La Nazione ha riscosso subito l’entusiasmo delle istituzioni, che ribadiscono la genialità e la forza di Umbria Jazz. "Una intuizione, una scintilla, forse un gioco - osserva nella prefazione del libro la governatrice Donatella Tesei -. Ma come tutti i semi di idee geniali quando trovano terreno fertile riescono a germogliare fino a divenire straordinari eventi che, come in questo caso, possono contribuire a fare la storia di una intera regione, e non solo. E’ il caso di Umbria jazz che nasce come timida, anche se convinta, iniziativa culturale immersa tra Piazza IV Novembre a Perugia e lo straordinario scenario di Villalago, villaggio incastonato in un bosco di essenze pregiate, a pochi chilometri da Terni. Era l’estate del 1973 quando si auto convocarono a Villalago (sede del primo concerto) alcune migliaia di ragazzi per assistere a un concerto jazz, figlio del volere di alcuni giovani illuminati come Carlo Pagnotta ed Alberto Provantini. Quanto quella serata avrebbe germogliato e, come detto, cambiato il volto all’Umbria, non si poteva ancora immaginare. A quelle note ne seguirono altre e si cominciò a percepire come la manifestazione, chiamata semplicemente Umbria Jazz, potesse crescere ed espandersi. Il secondo concerto si svolse in piazza IV Novembre, nel cuore di Perugia, a due passi dalla scalinata della cattedrale e la Fontana Maggiore. Arrivò poi una successiva edizione con un gran seguito di giovani accorsi da tutta Italia: Umbria Jazz stava diventando un caso sociale, oltre la musica stessa". Il resto è storia...