Tesei: "L’elisoccorso è pronto". Ma la polemica si riaccende

"È atterrato per la prima volta in Umbria il nostro elicottero che sarà dedicato al servizio di elisoccorso: gli equipaggi stanno effettuando i primi voli di ambientamento e formazione all’aeroporto di Foligno, la base operativa di questo celere servizio sanitario che verrà svolto in tutta la regione. A breve sarà operativo ed entrerà in servizio per il bene di tutta la nostra comunità umbra". Queste sono le parole che ha utilizzato la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, in un post sui social con tanto di foto dell’elicottero. Ma sulla questione si è subito accesa la polemica politica: "Dopo un anno di ritardi, il servizio di elisoccorso non pare essere ancora nelle condizioni di spiccare il volo – afferma capogruppo del Pd dell’Assemblea legislativa, Simona Meloni che fa riferimento alla mancanza dell’hangar dove l’elisoccorso deve trovare riparo. "E’ gravissimo e la Giunta regionale deve chiarire, quanto prima, i contorni di una vicenda che è arrivata al limite del grottesco e sulla quale si stanno arrecando danni ai cittadini e alle finanze pubbliche”. Il servizio sarebbe dovuto partire già a febbraio dello scorso anno, tanto da ricorrere alla proroga della convenzione con le Marche. Non si capisce quindi come sia possibile che in questo lasso di tempo non siano state realizzate le infrastrutture previsti". "Se i lavori per il nuovo hangar, l’area di volo e la piazzola di atterraggio – prosegue Meloni - non sono stati ancora avviati, e manca ancora l’autorizzazione dell’Enac, significa che l’elisoccorso è ancora un miraggio. "C’è inoltre - aggiunge - un tema economico da considerare: parliamo di un servizio fantasma che costerà alla comunità umbra 43 milioni di euro, più il personale reperibile, quando il prezzo pagato alle Marche era di 1,2 milioni di euro all’anno".