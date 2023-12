Tesei e l’anno che verrà: "Non temo il voto delle Europee. E l’Umbria con noi è ripartita"

PERUGIA

Il risultato delle elezioni europee non influirà sulla ricandidatura di Donatella Tesei. E’ la governatrice stessa a sostenerlo, quando, durante la conferenza stampa di fine anno, viene sollecitata sul tema. "Il centrodestra è compatto, basta guardare a Perugia. Non credo ci sia questo problema. Con noi l’Umbria è ripartita, ha una sua precisa identità". Il tutto, mentre il presidente dell’Assemblea Legislativa, Marco Squadra, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, assiste in prima fila impassibile. C’è tempo insomma per parlarne, mentre il 2023 volge alla fine e si tracciano bilancio e prospettive. Tesei dà un bel 10 (scontato) a tutti i suoi assessori, ma una cosa la dice a proposito dello scarso numero di componenti della Giunta stabilito da una legge dello Stato: "Spero che il governo possa cambiare questa legge assolutamente sbagliata. Gli assessori hanno troppe deleghe, così si lavora davvero male". La presidente parla a ruota libera degli straordinari risultati dell’aeroporto ("un milione di passeggeri sono alla nostra portata"), così come di tutte le azioni messe in campo in questi anni ("24 mesi ce li ha rubati il Covid").

Ma la spina nel fianco resta sempre la Sanità e quel Piano Sanitario che sembra ormai impossibile possa essere approvato entro il prossimo ottobre, quando si ritornerà al voto. "Abbiamo avuto tempi complessi ed inevitabilmente i tempi si sono allungati, ma la cosa importante è che stiamo andando avanti già comunque per l’attuazione di quel piano, anche con l’ok arrivato dal ministero per il terzo polo ospedaliero dell’Umbria, Spoleto-Foligno. C’è da mettere a sistema tutto ma ci vuole un percorso che deve essere fatto. Non abbiamo la bacchetta magica". In "dirittura di arrivo" per Tesei anche l’accordo tra Regione Umbria e Università: "Stiamo completando – ha detto Tesei – l’individuazione delle strutture semplici e complesse e a breve ci sarà la definizione". E "massima attenzione" anche per la regolamentazione del tema "fine vita": la Governatrice ha ricordato che è stato appena approvato il comitato etico e quindi "è sul tavolo per approfondimenti anche questo tema molto delicato", ma rispetto alla decisione della Toscana di normare la questione e su una possibile decisione dell’Umbria, non si sbilancia.

