Tesei: "Abbiamo riacceso l’Umbria"

Anche la presidente della Regione, Donatella Tesei, arriva a fine mandato, ma c’è una differenza con il sindaco Romizi: avendo fatto una sola legislatura a Palazzo Donini, la Tesei è ricandidabile per il bis ed è quasi certa la sua nomination da parte del centrodestra per il voto di giugno. Quindi il suo messaggio natalizio non sa di addio, tanto che non si fa alcun accenno alla politica. Il messaggio della Tesei per le Feste, piuttosto, è in linea con la tradizione.

"Il mio augurio sincero a tutti voi è di passare queste feste in serenità e pace": dice appunto questo la presidente della Regione, Donatella Tesei, nel videomessaggio pubblicato nei suoi profili social per augurare buon Natale a tutti gli umbri. "Un altro anno trascorso insieme. Io – afferma la presidente – sono qui a farvi gli auguri veramente più sinceri di un buon Natale da passare con i vostri cari, con le vostre famiglie, e di un 2024 sereno che possa portare a tutti gratificazioni. Quest’anno la nostra regione si è accesa di mille luci a rendere questo Natale ancora più bello e più caldo. Il mio augurio sincero, veramente, a tutti voi, è di passare queste feste in serenità e pace".