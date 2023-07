"Tescio, riparare subito i danni" La Lega mette fretta alla Regione Interventi immediati per i privati

Provvedimenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle aree dopo i danni provocati ai privati nelle zone colpite dalle esondazioni fiume Tescio: il capogruppo della Lega alla Regione, Stefano Pastorelli, annuncia un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale quali ulteriori provvedimenti intenda adottare, oltre a dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti. "Oltre a dichiarare lo stato di emergenza, quali interventi si vuole mettere in campo per far fronte alla pulizia ed al ripristino dei danni arrecati alle abitazioni dei privati colpiti dall’esondazione del fiume Tescio?", dice Pastorelli ricordando le molteplici segnalazioni da varie località limitrofe all’area interessata dall’esondazione, con relativi danni.

"Le zone maggiormente colpite – osserva il capogruppo leghista – risultano essere Ponte Grande, Pian della Pieve, Armenzano, Tre Fossi, Ponte San Vittorino e Ponte Santa Croce. Danni si sono verificati, nel complesso, nei Comuni di Bastia Umbra, Assisi, ma anche a Foligno, Valtopina, Nocera Umbra ed Orvieto. In queste località si sono riversate violente ed incessanti piogge, a tratti addirittura grandinate, che hanno causato allagamenti, smottamenti, frane, cadute di rami ed il sollevamento dei coperchi delle fognature". Nel ricordare la tempestività degli interventi (in campo vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile, forze dell’ordine, associazioni di volontariato oltre al sopralluogo dell’assessore Enrico Melasecche e la tempestiva convocazione d’urgenza di una riunione per fare il punto sugli interventi già effettuati e quelli ancora da svolgere), Pastorelli con l’interrogazione chiede alla Regione di individuare altri interventi per la pulizia dei luoghi e per il ripristino delle aree.

Maurizio Baglioni