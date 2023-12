Terzo polo ospedaliero. Il Ministero dà l’ok

SPOLETO Per il terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto c’è l’ok del Ministero della Salute, ma il progetto non piace agli spoletini. È l’atto che il consigliere regionale del M5S, Thomas De Luca, ha più volte chiesto alla Giunta regionale e che ora è sulla scrivania della Regione Umbria. Il parere favorevole del Ministero è contenuto nell’ambito di un più ampio documento relativo ai fabbisogni dei servizi sanitari regionali ed ora l’esecutivo, quindi, può procedere con l’attivazione del progetto “terzo polo“. Prima però dovrà essere nominato il nuovo direttore generale dell’Us 2, visto che il 14 dicembre Massimo De Fino lascerà l’incarico. Ma cosa prevede in linea di massima il progetto terzo polo ospedaliero? Un unico ospedale su due differenti sedi Dea di primo livello per garantire il servizio sanitario ad oltre 100mila utenti dell’area Spoleto-Foligno-Valnerina. In linea di massima i servizi d’emergenza urgenza sarebbero collocati all’ospedale di Foligno, mentre Spoleto ospiterebbe quelli programmati. Questa soluzione, in base agli standard previsti dalla legge, permetterebbe comunque di garantire al territorio dell’area vasta un polo ospedaliero Dea di primo livello.