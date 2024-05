FOLIGNO Bandi per le strutture apicali del Terzo polo ospedaliero in arrivo in estate, con relativi concorsi. L’annuncio è del direttore regionale alla sanità, Massimo D’Angelo, nel corso della visita del ministro della Salute, Orazio Schillaci, all’ospedale di Foligno, durante la quale l’esponente del governo ha incontrato il personale per fare il punto anche sul progetto di integrazione del Terzo polo. La governatrice Donatella Tesei e il sindaco Stefano Zuccarini hanno spiegato al ministro il progetto di messa in sicurezza idraulica della città e dell’ospedale e la messa in sicurezza sismica del San Giovanni Battista. Per quanto riguarda il Terzo polo: "L’integrazione funzionale era necessaria – ha detto d’Angelo – perché eravamo sotto i parametri nazionali quanto a bacini d’utenza, In questo modo diamo una specifica vocazione ad ogni struttura e puntiamo a diffondere un modello di presa in carico e non di competizione tra le strutture". Tesei ha messo in evidenza la necessità del potenziamento della medicina del territorio "che stiamo costruendo con il Pnrr" e ha ringraziato il personale per il grande lavoro. "Pronti soccorso e gli ospedali di comunità serviranno ad evitare proprio il sovraffollamento". Per il ministro Schillaci evidente la sfida di rimodernare il sistema sanitario di fronte ad una popolazione sempre più longeva. Fuori una protesta del centrosinistra, con il candidato sindaco Mauro Masciotti.