Terzo polo ospedaliero Dietrofront spoletino

Il consiglio comunale fa dietrofront sul progetto della regione per la costituzione del terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto-Valnerina. Lo fa con una mozione presentata dai consiglieri d’opposizione Piccioni e Cintioli, ma votata anche dalla maggioranza e dall’esponente di Forza Italia Maria Elena Bececco (16 voti favorevoli, un astenuto Catanossi e due contrari Profili ed Imbriani). L’atto arriva a tre mesi dal consiglio comunale aperto alla presenza della Presidente Tesei e dell’assessore Coletto quando la maggioranza aveva accolto la proposta del terzo polo. Con la mozione discussa nell’ultima seduta prima di Pasqua si cambia e si chiede alla presidente di riformulare la proposta che prevede l’accorpamento dei due ospedali, di individuare con chiarezza date e finanziamenti per abbattere le liste d’attesa, di stabilizzare il personale precario e di assumere il personale necessario per il funzionamento dell’ospedale di Spoleto. Nella mozione inoltre si fa riferimento allo smantellamento del punto nascite, all’assenza di un cardiologo h24, all’assenza di risorse umane e tecnologiche e alla disarticolazione delle attività sanitarie ordinarie. Tutte criticità che non permettono all’ospedale cittadino di mantenere la caratteristica di una struttura di emergenza urgenza. A tal proposito con l’atto il consiglio da mandato al sindaco affinché si impegni con la struttura commissariale per la ricostruzione post terremoto al fine di promuovere modifiche al decreto ministeriale che prevede i parametri minimi dei requisiti ospedalieri principalmente per quanto riguarda il punto nascita ed il pronto soccorso.