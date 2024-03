Terzo mandato per Cherubini? Per il Pd "questa è la scelta migliore"

PANICALE - Sul terzo mandato Cherubini si accende il dibattito interno al Pd ma il segretario sigilla che è stata fatta la scelta migliore per Panicale e su questo nessun dubbio. Mattia Melani, segretario Dem dell’Unione Comunale di Panicale dopo l’ufficialità di una ricandidatura del sindaco uscente Giulio Cherubini spiega, "cinque anni fa come partito abbiamo chiesto all’amministrazione da noi sostenuta di lavorare prioritariamente allo sviluppo economico del nostro territorio. La Valnestore ha sete di lavoro, di crescita e di nuova occupazione qualificata. Cherubini ci ha illustrato un progetto e le potenzialità in termini di nuovi posti di lavoro, opportunità per le aziende del territorio, possibilità per i nostri giovani che si laureano e non devono essere obbligati ad andare a lavorare fuori regione. Nel frattempo Trafomec è diventata Trafocoop, tramite l’impegno degli ex dipendenti, con un forte sostegno dell’Amministrazione. Riteniamo - prosegue Melani - che questo sia il futuro, e per questo la direzione comunale, organo composto da delegati di tutti i circoli, ha sposato questo progetto di sviluppo e chiesto a larghissima maggioranza la disponibilità del Sindaco a concludere questo percorso".

E ancora, "quando si prende una decisione è sempre auspicabile l’unanimità e può succedere che ci sia chi ha un’altra idea e rimanga in minoranza ma ciò non autorizza nessuno a parlare di terremoti o decisioni politiche prese contro lo Statuto. Perché un partito è tale se sa decidere in ogni momento guardando alla consistenza delle proposte e scegliere chi meglio può realizzarle nell’interesse della comunità. Riteniamo che il nostro partito debba essere un luogo aperto a tutte le sensibilità. Avere un’amministrazione regionale e dei privati ugualmente disponibili all’investimento in Valnestore è un’opportunità che per questioni personali questo territorio non può permettersi di perdere. Lo dobbiamo ai nostri iscritti, ai nostri elettori e soprattutto, ai nostri giovani, il futuro di Panicale".