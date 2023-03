Terza meta turistica dell’Umbria L’Orvietano si conferma al top

Un primato che inoroglisce e che è il risultato di un lavoro svolto con grande intensità. Orvieto si conferma terza meta dell’Umbria nel 2022. È quanto emerge dalle statistiche diffuse dalla Regione sulle presenze turistiche nelle strutture ricettive. Con 147.031 arrivi e 273.185 presenze la città è la terza destinazione dell’Umbria dopo Assisi e Perugia e davanti a Spoleto, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. Quarta Terni. Anche l’aumento percentuale rispetto al 2021 è il terzo miglior risultato nella top ten delle città umbre più visitate: +34,5% di arrivi e +44,1% di presenze. Più che raddoppiate le presenze degli stranieri con 49.310 arrivi (+153%) e 109.700 presenze (+167,9%) , la migliore performance percentuale dopo Assisi. Per quanto riguarda i turisti italiani sono stati 97.721 gli arrivi (+8,8%) e 163.485 le presenze (+10%). Continua anche il trend in aumento per la permanenza media che tocca quota 1,86 (+7,5%), variazione superiore a quelle registrate da Assisi (+2,6%) e alla media complessiva della regione che fa segnare un calo dello 0,7%. Il soggiorno medio dei turisti stranieri a Orvieto è di 2,2 giorni mentre quello dei visitatori italiani arriva a 1,67 giorni. Per quanto riguarda il movimento turistico comprensoriale, nel 2022 l’Orvietano ha fatto registrare 193.681 arrivi e 414.608 presenze con un incremento rispettivamente del 31,8% e del 34,7%. Per quanto riguarda gli arrivi 130.754 sono italiani (+9,8%) e 62.927 stranieri (+125,8%), mentre relativamente alle presenze 234.462 sono italiani (+5,6%) e 180.146 provengono dall’Estero (+110,1%). L’aumento in valore percentuale dei flussi turistici nell’Orvietano anche in questo caso è il terzo miglior risultato dopo l’Assisano e il Perugino.

Cla.Lat.