Terza età e nuovo welfare Gli anziani come risorsa

In Umbria gli ultra 65enni che oggi rappresentano circa il 29% della popolazione, potrebbero arrivare fra qualche anno secondo le stime del centro di ricerca nazionale Cresme al 37%, mentre la popolazione in età lavorativa scenderà al 34%. Una transizione demografica che richiederà il cambio radicale di tutti i servizi pubblici, a partire da quelli socio-sanitari. Lo ha detto Fabiano Coletti, presidente di Cna Pensionati Umbria, in occasione del convegno che si è svolto ad Assisi “Verso un nuovo welfare per la terza età”, organizzato da Cna Pensionati Umbria e da Confcooperative Umbria per aprire il confronto sul presente e sul futuro della riforma dei servizi agli anziani prevista dalla legge delega 332023 recentemente approvata. I principi cardine della riforma sono stati illustrati dal senatore Franco Zaffini, relatore del provvedimento durante i lavori parlamentari. "Da qui a un anno - ha ricordato Zaffini – il Governo dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla legge, partendo da un punto fermo: agli anziani va garantito il diritto alla continuità di vita e di cure il più a lungo possibile presso la propria abitazione, senza sradicamenti dalla propria comunità". Zaffini ha sottolineato il fatto che cure e assistenza "di prossimità – che vanno pensati non come sostitutivi, ma come integrativi di altri servizi, a partire da quelli residenziali - oltre a essere più efficaci, permettono anche una razionalizzazione dei costi, perché scongiurano i tanti ricoveri impropri, le lunghe degenze, gli accessi al pronto soccorso". L’intervento di monsignor Paglia, presidente della commissione governativa per la riforma dell’assistenza agli anziani, ha ricostruito le motivazioni e lo spirito che hanno condotto alla definizione della riforma, ribadendo alcuni principi. "A partire dagli anziani come risorsa per la comunità, e non come “scarto”, come persone che svolgono un ruolo attivo nelle famiglie e nella società e di cui prendersi cura con nuovi strumenti".

Attivazione delle risorse del territorio per fare rete e garantire il diritto al permanere nei posti di vita della popolazione anziana è quanto affermato anche dal presidente di Confcooperative Umbria: dal palco della Sala della Pace Carlo Di Somma ha lanciato l’idea di "una co-progettazione che muovendo dalle due associazioni promotrici del convegno si allarghi a tutti gli attori – cooperazione, patronati, associazionismo, farmacie, imprese, fondazioni, enti pubblici – per sperimentare quelle formule nuove di erogazione dei servizi a favore degli anziani più volte richiamate". Le conclusioni all’assessore alla sanità Luca Coletto. L’assessore, nel ricordare quanto la sanità sia uscita provata dalla pandemia, ha posto l’accento sul processo di riorganizzazione in atto. "Presto si aprirà il dibattitto sul nuovo Piano Socio-sanitario regionale e certamente per la sua attuazione il tema delle risorse nazionali che potremo avere a disposizione farà la differenza".