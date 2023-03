Terza Età, al vertice resta Eugenio Cappellini

GUALDO TADINO - L’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione della 3^ età ha approvato il bilancio ed eletto il nuovo consiglio direttivo, al vertice del quale è stato confermato il presidente Eugenio Cappellini. Tra i primi atti del consiglio, c’è l’incontro col Comune per rinnovare la convenzione per la gestione della sede sociale di piazza Federico II° di Svevia. Ed è continuato il proficuo cammino della ripresa dell’attività sociale, dopo il forzato esilio durato un anno, perché la sede venne usata come punto per le vaccinazioni anti-Covid. La ripresa non è stata facile, anche perché il numero dei soci gualdesi e dei territori limitrofi è passato dagli oltre 300 all’attuale centinaio di iscritti. Ma s’è continuato con le attività sociali e ricreative, tra cui il ballo domenicale con merenda, ma anche con impegni come la raccolta di fondi per famiglie bisognose, il pagamento del viaggio negli Usa per una bambina malata, le "giornate" su oncologia, pneumologia, esami spirometrici, i corsi settimanali di ginnastica dolce, di ballo. Il grande salone ha accolto iniziative anche di altri gruppi e associazioni. Dopo le verifiche di legge, è arrivata anche la licenza per ospitare pubblici spettacoli. Alberto Cecconi