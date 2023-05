Terrorizza l’anziana mamma Ha il divieto di avvicinarla ma la minaccia e le ruba l’auto

Era già stato allontanato da casa, con l’obbligo di non riavvicinarsi ad essa e alla anziana mandre (che maltrattava e picchiava) a meno di 500 metri, ma ha pensato bene di non rispettare il provvedimento che il Tribunale di Perugia gli aveva comminato poco più di un mese fa. Per questo i Carabinieri hanno denunciato un umbertidese di 37 anni che, in barba all’obbligo impostogli dal giudice, è rientrato nell’abitazione della donna, una pensionata di 69 anni che da tempo viveva nel terrore del figlio , per appropriarsi delle chiavi e della sua automobile per poi darsi alla fuga.

Ma non gli è andata bene. "Poco dopo – raccontano i Carabinieri – il 37enne, probabilmente per la forte velocità e la strada bagnata dalle piogge di questi giorni è uscito dalla carreggiata finendo in una cunetta". Consistenti i danni riportati dall’autovettura, tanto che l’uomo ha preferito lasciarla sul posto dell’incidente allontanandosi a piedi. Peccato però per lui che qualcuno, testimone del fatto, abbia chiamato i carabinieri di Umbertide, che dopo una serie di accertamenti "hanno constatato che il soggetto oltre ad aver violato il divieto di avvicinamento alla madre al quale era stato sottoposto, si era anche impossessato dell’autovettura senza alcuna autorizzazione".

Il provvedimento cautelare a carico del 37enne era stato emesso a metà aprile "a seguito - ricordano i Carabinieri – dei ripetuti maltrattamenti che il 37enne aveva attuato nei confronti della madre". L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia. alla quale è stato richiesto l’aggravamento della misura di allontanamento con un provvedimento ancora più restrittivo a tutela dell’anziana madre.