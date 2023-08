Terremoto a Umbertide, da Ast e Tubificio 66.000 euro per le popolazioni umbre

Terni, 25 agosto 2023 – Da Acciai speciali Terni e Tubificio 66mila euro alle popolazioni umbre colpite dal terremoto dello scorso marzo, registrato nella zona di Umbertide. I fondi raccolti dai lavoratori e dalla proprietà Arvedi verranno principalmente utilizzati per la messa in sicurezza delle scuole. “Nei mesi scorsi Confindustria Umbria e Cgil, Cisl, Uil, in sinergia con le altre associazioni datoriali, hanno promosso un impegno di solidarietà verso le popolazioni duramente colpite dal sisma registrato ad Umbertide lo scorso 9 marzo - ricorda il Gruppo Arvedi-Ast _ .Per far fronte alla grave situazione determinatasi sul territorio e ai conseguenti disagi per cittadini ed imprese, è stato attivato un fondo nel quale sono confluiti, su base volontaria, contributi sia da parte dei lavoratori, pari ad un' ora di lavoro, sia da parte delle imprese, che hanno aderito alla campagna di solidarietà”. Ast e Tubificio hanno raccolto tra le maestranze donazioni pari a 33mila euro; cifra raddoppiata dalla proprietà Arvedi per un totale di 66mila euro.