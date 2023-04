Umbertide si risveglia col terremoto. "I danni? Li abbiamo dentro di noi"

Umbertide (Perugia), 18 aprile 2023 - Ore 8.56, la terra torna a tremare in Umbria. Una scossa breve a Umbertide, magnitudo 3.3. Tutto sommato non sarebbe nemmeno troppo preoccupante, se non fosse la coda maledetta di quel terremoto che il 9 marzo ha messo in ginocchio la frazioni di Pierantonio, Pian d’Assino e Sant’Orfeto. Il pensiero va ai 700 sfollati fuori casa in quel fazzoletto di terra tra Umbertide e Perugia, per i quali ieri mattina si sono riaperte le ferite: quelle della provvisorietà, dell’impotenza, della speranza che fa tanta fatica a decollare.

Sgomberate immediatamente le scuole in tutto il territorio, senza intoppi grazie anche alle tante prove di evacuazione che si sono susseguite in questo mese. Subito partita la verifica degli eventuali danni materiali da parte delle squadre dei vigili del fuoco, che per fortuna non ci sono stati. Infondate le preoccupazioni per il vecchio campanile di San Paterniano, rimasto in piedi con le sue vecchie ferite, senza subire altri oltraggi. E’ invece nella gente che i ’danni’ sono più evidenti, a cominciare dalla paura che le scosse vadano avanti ancora a lungo. In piazza 25 Aprile, a Pierantonio, c’è Renato Locchi: "E’ stata una bella botta - racconta - che davvero non mi aspettavo. Mi ero quasi scordato del terremoto ma invece siamo daccapo un’altra volta. Il solito boato, i vetri della casa che tremavano. La mia preoccupazione è stata per il campanile, che per fortuna ha retto". La palestra - centro di accoglienza - è quasi vuota. I bambini sono fuori a giocare, i grandi quasi tutti al lavoro. Dentro c’è solo Mohamed El Asery, invalido, padre di due bambini di 11 e 12 anni. Anche lui la scossa l’ha sentita forte, ma se gli chiedi se ha avuto paura risponde di no. "Il mio terrore – dice – è continuare a stare qui dentro questa palestra per troppo tempo, se non per sempre. Rivoglio la mia casa, o comunque una casa, perché questa non è più vita". Sono 41 gli sfollati che vivono nel centro di prima accoglienza. Gli altri, circa 700, hanno trovato sistemazioni in affitto o da parenti. I letti addossati al muro, le poche cose strappate alle case inagibili raccolte dentro le buste di plastica o i borsoni i comodini raccontano la quotidiana pesante precarietà di questi giorni infiniti.

"I bambini adesso giocano fuori - insiste Mohamed - ma il problema arriva quando devono fare i compiti". E proprio in palestra è arrivata ieri mattina l’onorevole Elisabetta Piccolotti, dopo un raid elettorale a sostegno della lista di Alleanza Verdi-Sinistra, alleata del centro sinistra umbertidese alle amministrative del14-15 maggio. Il suo giudizio sulla situazione non fa sconti alle amministrazioni regionale e locale di centrodestra che hanno gestito il sisma: "Da più di un mese dal terremoto a Umbertide 41 persone sono alloggiate in palestra. Manca tutto, una situazione indegna. Farò una interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi".