Spoleto, lievi scosse di terremoto nella notte. La più forte di magnitudo 2.3

Spoleto (Perugia), 1 marzo 2024 – Sono almeno sette le lievi scosse di terremoto registrate nella notte nella zona di Spoleto. Secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica hanno avuto magnitudo tra due e 2.3. Qualcuna delle scosse sarebbe stata anche avvertita dalla popolazione ma senza provocare particolare allarme.

Anche il Comune di Spoleto non ha finora adottato alcuna misura. Nello Spoletino la terra aveva tremato anche all'inizio di febbraio con una magnitudo anche di 3.5. Anche in quel caso non erano stati però registrati danni.