Terremoto Umbria, crolla parte del tetto di una casa

Umbertide (Perugia), 10 marzo 2023 – Oltre 350 richieste di sopralluogo giunte ai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia in seguito alle scosse di terremoto che hanno interessato in particolare l'Alta Valle del Tevere e il Perugino. Le chiamate alla sala operativa di vigili del fuoco provengono in prevalenza da Umbertide, Pierantonio e da Perugia. Proprio a Pierantonio si riferiscono le immagini video, con i vigili del fuoco che effettuano un sopralluogo in una abitazione che ha subìto il crollo parziale del tetto. I vigili del fuoco hanno effettuato delle verifiche di stabilità.