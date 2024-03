Terremoto, Pierantonio un anno dopo: "Inserire il sisma nel cratere 2016"

di Paolo Ippoliti

UMBERTIDE

Alle 16 di ieri pomeriggio una sirena taglia l’aria: ricorda quella stessa ora di un anno fa, quando il 9 marzo una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 mise in ginocchio Pierantonio e Sant’Orfeto. La seconda scossa, alle 20.08, fu ancora più forte: con i suoi 4.6 di magnitudo fece i danni più gravi. Da Montecorona in giù fu un dramma, con gli sfollati ammassati in una palestra trasformata in centro di accoglienza, la gente attonita, sconvolta, disperata.

A un anno dal sisma, ieri pomeriggio la rievocazione di quei momenti che hanno segnato in modo indelebile una comunità, gente che mai, a memoria d’uomo, aveva dovuto fare i conti con un mostro simile. Furono 800 le persone sfollate (614 ad Umbertide), 233 case sgomberate nell’umbertidese e 148 nel perugino, nella parte più a nord del comune, 350 milioni la stima dei danni. Una cerimonia partecipatissima, con una messa celebrata nella piazza centrale di Pierantonio gremita di giovani ed anziani, politici di ogni colore, amministratori, gente semplice, molta della quale porta ancora le stimmate del sisma. E poi tanti bambini. E proprio circondato da loro, al termine del rito, l’arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis ha fatto la miglior sintesi dei desideri e delle speranze di tutti: "La ricostruzione, cari bambini la dobbiamo a voi".

Già, la ricostruzione. Non c’è nessun pierantoniese o abitante di Sant’Orfeto che non la nomini. Alcuni guardando al futuro con fiducia, come Luca Rometti, titolare del "risorto" Bar Katia, soddisfatto di come abbia operato fino adesso la macchina burocratica messa in piedi dal Comune di Umbertide, altri con disincanto, come Rolando Tognellini che dall’alto dei suoi 92 anni dice: "Non credo che farò in tempo a vederla, ‘sta ricostruzione". Pungolo di amministratori e politici il Comitato 9 marzo, guidato da Paolo Arcelli, il quale ripete come un mantra, perché "mancano certezze", due richieste fondamentali: la proroga dello stato di emergenza (in scadenza tra una manciata di giorni) e l’inserimento del sisma del marzo scorso nel cratere di quello del 2016, meccanismo già oliato e ricco di fondi, che assicurerebbe una rapida ripartenza. Promesse, queste, rimarcate dai sindaci di Umbertide e Perugia, Luca Carizia ed Andrea Romizi, dalla vice Annalisa Mierla e dalla Presidente della Regione Donatella Tesei.