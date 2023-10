Norcia, preghiera in piazza per ricordare il terremoto del 2016

Norcia (Perugia), 30 ottobre 2023 – Esattamente sette anni fa la terra tremò, mettendo in ginocchio il centro Italia. Oggi, nel giorno del settimo anniversario di quel sisma disastroso, in mattinata a Norcia, si è tenuto un momento di preghiera in piazza San Benedetto, per ricordare la forte scossa di terremoto che sconvolse la città e il centro Italia. Davanti alla facciata della Basilica, liberata dalle impalcature, si sono ritrovati i monaci benedettini, l'amministrazione comunale e alcuni cittadini, con don Marco Rufini che ha guidato la preghiera. Rispetto agli anni precedenti, quest'anno la novità è la celebrazione della santa messa, celebrata dal vescovo Renato Boccardo che alle 11.30 si svolgerà all'interno della basilica. Ancora l'anno scorso si era tenuta nella cripta. La basilica va dunque verso la completa ricostruzione, sono state tolte anche le impalcature laterali ed è stato completato il tetto della chiesa. Giuliano Boccanera, il sindaco facente funzione di Norcia, parla dell'emozione nel rivedere la "casa" di San Benedetto nella sua interezza. "Finalmente - dice Boccanera - torniamo ad ammirare la nostra Basilica. Ovviamente i lavori non sono conclusi, ma già rivederla senza impalcature fa bene al cuore. Esternamente è da completare il portico delle misure e il campanile, opere che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. Poi si avvierà il secondo lotto. Si interverrà sulla facciata e su tutti gli arredi e impianti interni, come da programma la Basilica sarà definitivamente riconsegnata alla comunità nel 2025. A giorni si inizierà a intervenire anche sull'adiacente monastero, ma in generale basta guardarsi intorno e vedere quante gru sono presenti nel centro storico per avere un'idea di come vogliamo al più presto rivedere Norcia completamente recuperata". Ricostruite le mura esterne, la "casa" di San Benedetto sarà completata nel 2025.

