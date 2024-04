Terremoto, c’è speranza. Pierantonio può entrare nel ’cratere’ del 2016

"Gutta cavat lapidem", la goccia scava la pietra. Ricorre al latino la vicesindaco Annalisa Mierla, assessore alla ricostruzione post terremoto del 9 marzo 2023 per esprimere la sua grande soddisfazione subito dopo il "si" per l’inserimento delle zone colpite ad Umbertide e perugino nel cosiddetto cratere del 2016 (relativo al terremoto del centro Italia). Un passo avanti deciso verso quello che è considerato una traguardo imprescindibile (si tratta di soldi, e tanti) per la ricostruzione. Ad annunziare l’inizio della procedura, che avrà necessariamente i suoi tempi burocratici, il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato un emendamento al decreto legge Pnrr che consente al commissario straordinario Guido Castelli di "procedere – dice Prisco - alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private". Potranno essere stanziate quindi "le risorse per dare il via alla ricostruzione". Complessivamente i fondi necessari si aggirano sui 400 milioni di euro: 300 per Pierantonio, Sant’Orfeto, Rancolfo, Tavernacce, Pian d’Assino e Montecorona, mentre altri 100 saranno destinati alla provincia di Pesaro (terremoto del novembre 2022). "Siamo dentro", rimarca Mierla, a cui tutti riconoscono un instancabile impegno: "E’ stato un lavoro duro, spesso oscuro e faticoso, che ha consentito di tenere alta l’attenzione sul sisma, anche grazie al sostegno del "Comitato rinascita 9 Marzo". Abbiamo tenuto botta nonostante notizie e segnali negativi, continuando a premere sul Governo con tutti gli strumenti che avevamo ed alla fine abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Da oggi possiamo pensare a ricostruire: da tempo stiamo preparando il terreno". E se il sindaco Luca Carizia ringrazia sentitamente "per la grande vicinanza alla nostra comunità", la presidente Donatella Tesei rimarca: "L’emendamento permetterà alla struttura commissariale del cratere 2016 di procedere alla ricognizione dei fabbisogni, da trasmettere poi al Governo in vista della prossima Legge di bilancio, per la ricostruzione, riparazione e ripristino".

Nel coro di applausi arriva la voce critica di Tommaso Bori, segretario regionale del Pd: "Nessuno stanziamento ma, anzi, soltanto l’ennesima procedura burocratica che delude chi aveva sperato nel contrario e rinvia l’inizio della ricostruzione. Più che una svolta, l’emendamento è una presa in giro ai terremotati umbri, un ulteriore schiaffo dopo l’approvazione all’unanimità dell’atto sulla ricostruzione, in Consiglio Regionale, che chiedeva fondi, impegni e tempi certi".

Pa.Ip.