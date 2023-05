Terremoto a Passignano Paura in tutto il Trasimeno

Nessun danno registrato ma la scossa è stata percepita bene dalla popolazione a Passignano sul Trasimeno alle 15 di ieri pomeriggio. Un terremoto di magnitudo 2.9 a dieci chilometri di profondità è stato registrato con epicentro proprio nel territorio lacustre e precisamente nella zona di San Donato alle porte del paese.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco non hanno ricevuto alcuna richiesta di intervento e lo conferma anche il sindaco Sandro Pasquali: "A seguito dei controlli effettuati dai tecnici comunali che ringrazio per la rapida collaborazione – ha spiegato a caldo il primo cittadino di Passignano – le strutture pubbliche sono risultate assolutamente idonee e non sono stati riscontrati segni di danneggiamento. Le scuole saranno regolarmente aperte. La Protezione Civile è in contatto con l’amministrazione comunale, siamo tutti a disposizione per contatti ed eventuali segnalazioni".

Ma l’evento che si è registrato ieri è di assoluta rarità, non esiste traccia nella storia sismica degli ultimi mille anni di scosse con epicentro rilevato proprio a poche centinaia di metri dalle rive del Trasimeno. Tanto che in un primo momento il sito di Ingv aveva registrato la scossa nel comune di Cortona per poi correggere. La scossa è stata avvertita fin nella zona di Perugia e nell’area territoriale al confine tra Umbria e Toscana. Il terremoto si è verificato pochi minuti dopo le 15, mentre sulla zona si stava abbattendo un fortissimo temporale, a una profondità di circa 10 chilometri.