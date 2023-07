Terrazza Due Mondi Eventi nel segno del successo

Sette convegni su temi di estrema attualità, una mostra d’arte, otto serate aperitivo con performance artistiche, una sfilata di moda, due cocktail organizzati da sponsor tecnici, una serata di gala, circa 3mila convenuti: sono questi i numeri della “Terrazza Due Mondi – Spazio Italmatch Chemicals”, che dal 23 giugno al 9 luglio hanno “trasformato” la Terrazza Frau di Spoleto (foto) in uno spazio poliedrico grazie all’impegno delle associazioni I Cento Comuni e Fish&Chic. Dopo i confronti sui temi di cultura, sport e disabilità, infrastrutture, formazione e lavoro, gli “Incontri con vista” hanno visto l’approfondimento sulla responsabilità civile e penale dei medici, sulla situazione attuale e le prospettive per il futuro, organizzato dal dottor Antonio Di Cintio ed alla presenza di illustri rappresentanti di categoria. Mentre a chiudere la serie di meeting è stato quello sull’organizzazione militare, tra formazione e leadership nel segno di un confronto tra due mondi, che ha visto la presenza della medaglia d’oro al valore militare Gianfranco Paglia ma anche di allievi della scuola militare Teuliè di Milano, guidati dal colonnello D’Ambrosio, ospiti in questo periodo alla Caserma “Garibaldi” di Spoleto dei Granatieri di Sardegna.

Particolarmente apprezzata la serata dedicata alla moda, con la sfilata degli studenti dell’Iis “Spagna – Campani”. Mentre a chiudere la serie di iniziative sostenute dalla Italmatch Chemicals, che hanno raccolto numerosi apprezzamenti, è stata la cena di gala in occasione della serata finale della 66esima edizione del Festival dei Due Mondi.