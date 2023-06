Terni, visita istituzionale all'ospedale Santa Maria, il sindaco Bandecchi incontra Casciari e Manzi

Visita istituzionale all’ospedale Santa Maria del sindaco Stefano Bandecchi, accolto dal direttore generale Andrea Casciari, dal direttore sanitario, Pietro Manzi, e dalla direttrice amministrativa Maria Mariani. La visita ha riguardato in particolare il modello organizzativo di Chirurgia Programmata. "Nell’unità di Day Surgery - fa sapere l’ospedale – , ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 ricoveri. A partire dal 5 giugno 2023, l’area della Chirurgia Programmata è stata ricollocata nella sua sede storica, al secondo piano, come unità interdipartimentale multidisciplinare, con 17 posti letto e 10 posti letto tecnici". "Già nel 2015, quando ero a capo di questa azienda ospedaliera - spiega iCasciari - avevo lanciato e messo a regime questo modello organizzativo, che oggi riproponiamo perché efficace e strutturato. Con questa organizzazione di Day Surgery, riusciamo a garantire prestazioni sanitarie di livello, ottimizzando le risorse a disposizione. Al centro di questa organizzazione del lavoro ci sono il paziente e la sua presa in carico globale, la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, la collaborazione con il presidio ospedaliero di Narni e il coinvolgimento dei pazienti tramite un questionario per la rilevazione della soddisfazione".