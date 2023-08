"TERNI: Troppo costose le commissioni convocate di sabato"

Polemica a Palazzo Spada sulla convocazione delle commissioni comunali di sabato, troppo costose secondo le opposizioni che si lamentano con la presidente del Consiglio comunale, Sara Francescangeli. Già perché l’apertura della sede comunale di sabato comporta costi aggiuntivi, a cominciare dagli straordinari del personale. Convocazione, quella delle commissioni per domani e in vista del Consiglio di lunedì, che per le minoranze di centrodestra e centrosinistra comporta "un aggravio di costi annesso al lavoro straordinario degli uffici in giornata prefestiva", nonché una riduzione "dei tempi dell’esame preventivo degli atti, precludendo la possibilità di richiedere approfondimenti e documentazione aggiuntiva". "Mi sono attivata – replica la presidente Francescangeli – fin dal termine della seduta di Giunta di giovedì affinché si potessero convocare le commissioni per venerdì, fermo restando la doverosa autonomia delle presidenze delle medesime. Non spetta a questa presidenza entrare nell’organizzazione dei lavori delle commissioni, delle quali prendo atto della massima collaborazione per consentire la seduta del Consiglio di lunedì, necessaria in quanto alcuni uffici comunali hanno presentato atti a ridosso della scadenza dell’approvazione"