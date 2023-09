Terni, si sdraia sui binari: “Protesto contro l’Asl”

Terni, 4 settembre 2023 - Ha deciso di sdraiarsi sui binari della stazione ostacolando la partenza di un treno. Non appena arrivata la segnalazione, poco dopo la mezzanotte, i poliziotti si sono precipitati sul posto cercando di tranquillizzare la donna. La giovane, una 33enne bulgara, residente in provincia di Terni, ha dichiarato che il suo era un gesto di protesta contro l’Azienda sanitaria di Terni che non le forniva l’insulina di cui aveva bisogno e che non aveva nessuna intenzione di alzarsi dai binari.

Dopo vari tentativi di dissuasione, gli agenti hanno dovuta alzarla di forza, nonostante le resistenze, in modo da ripristinare la circolazione dei treni. La 33enne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Per lei è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.