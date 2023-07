Terni si colloca sotto la media nazionale per l'aumento dei servizi di alloggio

Si colloca poco sotto alla media nazionale l’aumento annuo dei servizi di alloggio a Terni. E’ quanto emerge dalla classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori prendendo in esame i dati Istat relativi alle tendenze inflazionistiche di maggio 2023. Alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù in media in Italia costano il 13,6% in più rispetto a maggio 2022: a Terni il costo dei servizi di alloggio è cresciuto del 12,3 %, ponendo la città a ridosso della media nazionale. Nella speciale classifica dei rincari dei servizi di alloggio redatta dall’Unione nazionale consumatori, Firenze è al primo posto con un rialzo annuo del 53%, quasi quattro volte il dato italiano. Al secondo posto Palermo, con un incremento del 35,9%, al terzo Milano con +27,7%; seguono Olbia Tempio(+27,2%), Venezia (+25,5%), Roma, al sesto posto con +20,9%, Ravenna (+20%). Terni si segnala come terza città d’Italia in cui sono aumentati di meno i servizi di ristorazione: a fronte di un aumento nazionale del 6,5%, la città più risparmiosa è Trapani (+3%), in seconda posizione Ancona(+3,2) e terza appunto Terni (+3,4%) .