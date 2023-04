Terni, nei locali della Chiesa metodista la “Mostra sulla Bibbia”

Terni, 25 aprile 2023 – Ultimo giorno, mercoledì 26 aprile, per visitare la Mostra sulla Bibbia (orario 15,30 – 18.30) nei locali della Chiesa evangelica metodista di Terni, in via della Vittoria 10.

La Società biblica in Italia, negli anni trascorsi, aveva dato vita ad una mostra sulla Bibbia, dal titolo “La Parola Scritta”, che aveva avuto un notevole successo, girando per l’Italia tra varie chiese, compreso il Vaticano. Il suo contenuto, basato su una capacità di sintesi rara era ed è comunque ampiamente esaustivo, illustrando le varie vicissitudini occorse alla pubblicazione più importante del mondo in 26 pannelli verticali. Completano l'installazione un tavolo con le Bibbie del mondo e una riproduzione della Bibbia Diodati.

Sempre mercoledì 26 aprile, alle 18:30, è possibile partecipare allo studio biblico intitolato “Bibbia perché?” Ingresso libero alla mostra e a tutti gli altri eventi. Per informazioni: 3473039262.