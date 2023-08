"TERNI: Le sorelle in scooter urtate volontariamente da pirata della strada"

E’ caccia al pirata della strada, l’ennesimo in azione sul territorio comunale in questi mesi estivi, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha fatto cadere, sembra addirittura con intenzionalità dopo una manovra azzardata della stessa auto, due sorelle di 18 e 15 anni che viaggiavano in scooter in zona Campitello. Le ragazze erano state poi soccorse dal papà, che aveva denunciato il grave episodio ai carabinieri. Sull’incredibile vicenda prende posizione l’associazione sportiva Pgs Bosico Volley, di cui fanno parte le due sorelle. "Le due ragazze hanno subito un incidente stradale volontario da parte di un giovane automobilista, accompagnato da una ragazza, buttate a terra volontariamente con il loro motociclo e lasciate a terra ferite e doloranti – osserva la Bosico Volley –. Le due ragazze sono nell’ambito della nostra società, la più grande come allenatrice ed ex atleta, la più piccola ex atleta. Una notte di terrore che sembra quasi normale in questa nostra avariata umanità.

I due giovani autori di questa atrocità stradale hanno urgente necessità di essere rieducati alla vita sociale e per questo, oltre che per scoprire i colpevoli, chiediamo a chi può dare qualche informazione sul fatto, anche minimo, di comunicarlo a questo numero telefonico 3397337663. E’ un appello sociale, non si possono lasciare in giro persone, pur giovani, che si macchiano di queste atrocità, è necessario aiutarli a rinsavirsi ed a pagare il dovuto alla società civile. Non lasciamoli impuniti e attrezziamoci, appunto, a rieducarli alla vita".