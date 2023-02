Terni, ubriachi a spasso con il figlio piccolo danno fuoco a cassonetti in centro: denunciati

Terni, 15 febbraio 2023 – Sono ritenuti responsabili di una serie di incendi nel centro storico di

Terni, un 27enne britannico e una 28enne tunisina, denunciati dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la sera del 29 gennaio, la coppia avrebbe appiccato diversi piccoli incendi che, per un'intera serata, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco nelle centralissime Piazza della Repubblica, corso Tacito e via I Maggio dove i due, senza un apparente plausibile motivo ed in preda ai fumi dell'alcool, mentre passeggiavano con il loro bambino piccolo, davano fuoco a raccoglitori dell'immondizia, tende, ombrelloni, tavoli e sedie di esercizi pubblici e a tutto ciò che trovavano lungo il loro cammino.

I carabinieri li hanno identificati grazie allo spirito di collaborazione di un cittadino il quale, notato il comportamento sospetto dell'uomo e della donna con un bambino in braccio, ha telefonato al numero di emergenza. Grazie ai filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti in città è stato possibile ricostruire tutto l'itinerario della coppia acquisendo oggettivi elementi di responsabilità in merito agli incendi dagli stessi appiccati. Tutti i titolari degli esercizi pubblici e dei beni incendiati sono stati chiamati dai carabinieri e hanno tutti espresso la volontà di procedere nei confronti dei presunti responsabili dei danni per un eventuale risarcimento. Il comportamento della coppia è stato posto all'attenzione, oltre che della Procura della Repubblica di Terni, che ipotizza il reato di danneggiamento aggravato, anche della Procura dei minori di Perugia.