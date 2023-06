Terni, inaugurata la rotatoria di via Urbinati, traffico regolato dalla Polizia Locale

Apre oggi alla circolazione la rotatoria di via Urbinati. "Nella zona tra l’ingresso dell’ospedale civile in viale VIII Marzo, Campomicciolo e via Giandimartalo da Vitalone - annuncia il Comune – , da giovedì 22 giugno sarà aperta al traffico la nuova rotatoria che dovrà essere percorsa da chi proviene da via Urbinati, per ricollegarsi alla viabilità esistente. La nuova disciplina del traffico sarà in vigore dalla mattinata e sul posto saranno presenti agenti della polizia locale. Quest’intervento consentirà di completare i lavori sulla rotatoria esistente e di proseguire le opere per il collegamento viario tra via Urbinati e strada di Santa Maria Maddalena". "Si tratta di un intervento complesso – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Maggi – con un cantiere che, negli anni, è stato purtroppo penalizzato dai fallimenti delle ditte esecutrici e contestazioni di gravi inadempimenti contrattuali. E’ in corso di esecuzione il lotto 1 per una somma complessiva di 2 milioni e 170.348 euro"