Terni, Impianto di Coincenerimento Ex Printer Resta Chiuso

"L’impianto di coincenerimento ex Printer resta chiuso. Essendo mancata qualsiasi comunicazione alle Autorità, tale impianto non può essere né a regime, né in stato di esercizio. Anche le fasi di manutenzione straordinaria vanno comunicate. E anche questo non è accaduto". Lo dichiara l’assessore comunale all’ambiente Mascia Aniello, rispondendo al M5S che il giorno prima aveva denunciato la riapertura dell’impianto "nel silenzio generale".

"Abbiamo già richiesto l’intervento di Arpa Umbria per chiedere conto dei fumi che sembrerebbero essere fuoriusciti dalla ciminiera, sanzionando l’impresa, se del caso – continua l’assessore comunale Aniello –. I funzionari di Arpa, recatisi subito sul posto, non solo non hanno riscontrato attività, ma non hanno nemmeno trovato alcun lavoratore, perché la stessa area di pertinenza ex Printer era deserta. Verranno comunque effettuati ulteriori approfondimenti. Tuttavia per superare le fibrillazioni determinate dalle autorizzazioni assentite dalla politica del passato in un’area così a rischio come la Conca Ternana, occorre fare molto altro, cambiando direttamente lo strumento di pianificazione, il Prg di Terni: è quel che nessuno a Palazzo Spada ha mai fatto, ma che noi

faremo".