TERNI: Il sindaco ricorda le vittime del primo bombardamento del 1943

Ricordate dal sindaco Stefano Bandecchi le tante vittime ternane del primo bombardamento sulla città, a 80 anni da quel tragico 11 agosto del 1943. Doppia cerimonia in via Lanzi, davanti alla Lapide che reca i nomi delle vittime, e al cimitero. "Il sindaco Stefano Bandecchi ha voluto in particolare ricordare le vite giovanissime e le intere famiglie stroncate dalla barbarie delle guerra _ ricorda Palazzo Spada _.Rosanna Ceccarelli di 6 mesi, Graziella Tribolati di un anno, Pietro Rosa di 2 morto con la sorellina Caterina, 5 anni, e la mamma Giovanna Caiazzo. I tre fratellini Martinelli: Gastone, un anni, Elena di 5 e Omero di 6. La famiglia di Genesio Ciliani , morto insieme alla moglie Caterina Perari e al figlio Angelo, 6 anni". "Tra le troppe, troppe vite perdute, colpiscono ancora di più quelle dei bambini e di intere famiglie – commenta il sindaco –. Voglio coinvolgere nella memoria di questo giorno così doloroso e lacerante le scuole, i giovani, perchè l’orrore della guerra non va mai dimenticato".