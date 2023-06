Terni, Filcams Cgil al rilancio del centro con eventi, no all'apertura della Ztl

Sì al rilancio del centro con eventi diffusi; no all’apertura della Ztl in alcune fasce orarie: così la Filcams Cgil. "Si legge di una possibile scelta del Comune di aprire la zona a traffico limitato in determinate fasce orarie – sostiene il sindacato –. Ma il rilancio dei consumi non passa dalla possibilità di arrivare davanti ai negozi con l’auto, una scorciatoia che non produce effetti sulla capacità di spesa dei cittadini, ciò che di sicuro produrrà sarà una possibile congestione del traffico e inquinamento". Per il sindacato, al contrario, il centro storico va "inquadrato come struttura insediativa urbana, che costituisce unità e identità culturale"; lo sviluppo delle aree urbane nelle politiche di governo delle città deve passare "attraverso progetti per la riqualificazione ambientale ma anche di reale offerta tra attività non solo commerciali". "L’assessore di riferimento ha affermato, ed è condivisibile – continua la Filcams – la necessità che il centro possa diventare un punto di interesse riconosciuto, con eventi diffusi e continuativi. Questa a nostro avviso è la strada da intraprendere per rivitalizzare la città e non quella di apertura della Ztl, le due questioni sono in contraddizione".