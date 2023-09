TERNI: Fabrizio Pagani fa il record del mondo - Due record mondiali di apnea per disabili a Ischia

Nuova impresa dell’atleta paralimpico ternano Fabrizio Pagani. Due record del mondo di apnea per disabili sono stati stabiliti nella giornata di apertura della 18esima edizione dei Giochi del Mare, a Ischia. La storica manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas), raccoglie fino a domenica prossima tutte le discipline degli sport d’acqua e da spiaggia e quest’anno porterà lo sport anche nelle piazze. Il programma coinvolge tutti i comuni dell’isola. A stabilire i due record, di fronte alla spiaggia di Sant’Angelo, nel comune di Serrara Fontana, sono stati appunto Fabrizio Pagani e Alessandro Cianfoni. L’atleta ternano, già detentore di diversi record iridati nelle specialità indoor (piscina) e di profondità nel mare, ha stabilito con 41,4 metri in 1’53 il primato in assetto variabile con pinne. Cianfoni ha replicato pochi minuti dopo stabilendo il primato mondiale di apnea in assetto costante senza pinne, con 26,50 metri in 1,32 minuti. L’atleta di Velletri ha aggiunto, con questa performance, ulteriore lustro al suo curriculum che già prevede record mondiale Cmas per diversamente aGrande bili di Apnea Dinamica senza attrezzi in vasca da 25 m.

"Grande papà - scrive in un post il figlio di Fabrizio, Lorenzo – ancora una volta hai dimostrato che, se una cosa la vuoi, la fai. Noi che viviamo con te sappiamo quanto ti alleni e ti impegni per raggiungere questi traguardi, purtroppo sai benissimo che non riesco a guardarti quando d’immergi e vai giù, per me è un’ansia assurda. Oggi però ho detto: voglio vederlo dall’inizio alla fine. L’ho fatto per te, sono fiero di te".