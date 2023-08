Furti ai distributori automatici, presa la banda. I raid ripresi dalle telecamere

Terni, 4 agosto 2023 - Un arresto e una denuncia, con divieto di dimora a Terni, per i due ladri dei distributori automatici di alimenti e bevande, accusati di aver colpito una decina di volte nel luglio scorso.

Danni ingenti, tanto che alcune attività sono state costrette alla chiusura. La coppia, un 34enne lettone finito in carcere, e un 18enne bulgaro, è stata individuata dalla squadra mobile della Questura.

Particolare sconcertante: il 34enne era stato denunciato dalla polizia il 27 luglio per i furti ai distributori automatici e il 29 successivo ha colpito nuovamente, a volto scoperto, in un'analoga attività. Il primo colpo, riferisce la Questura, risale al 19 luglio in via Cassian Bon.

Altre due attività commerciali sono state colpite il 24 luglio e altre quattro il 27. In uno dei filmati del 27 ripresi delle telecamere di sorveglianza, decisivi per l'identificazione dei responsabili, in cui si notava un uomo con un passamontagna, gli investigatori avevano individuato anche il complice che fungeva da “palo”.

I due, il 34enne e il 18enne “palo”, abitano in un appartamento vicino alla Questura che è stato perquisito dalla polizia. All'interno sono stati scovati i vestiti indossati durante i colpi, un passamontagna e denaro in moneta. I due, era il 27 luglio, sono stati denunciati. Ma il 34enne è tornato a colpire il 29 luglio, a volto scoperto, nel distributore automatico di piazza della Pace. Complessivamente, fa sapere ancora la Questura, i danni arrecati alle aziende ammontano a circa 27.500 euro, mentre la somma di denaro asportata è di 4.500 euro. Ste.Cin.