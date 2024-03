Terni: Cocaina trovata in auto, due arresti nella notte a Cesi

TERNI La guardia di finanza nella notte tra venerdì e sabato, nell’ambito dei controlli nelle campagne di Cesi, ha notato un uomo in auto che si è introdotto nella boscaglia. Al ritorno, con un passeggero a bordo, la vettura è stata bloccata. I finanzieri hanno scovato all’interno un involucro con 56 grammi di cocaina. In manette sono finiti l’automobilista, residente ne Reatino, e il passeggero, un ventenne marocchino senza fissa dimora. Nella direttissima, sono stati disposti il divieto di dimora a Terni per lo straniero e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reatino.