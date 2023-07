Terni, cattivi odori a Maratta "Sospensione e risarcimento"

"Odori nauseabondi tra Maratta e la città: la sospensione si avvicina e chiederemo i danni": ad annunciarlo l’assessore all’ambiente del Comune di Terni, Mascia Aniello in un post di ieri su Facebook. Un problema annoso, che con il caldo (ma non solo con il caldo!) torna alla ribalta in maniera prepotente e molto fastidiosa.

"Qualcuno a Maratta non ha capito che deve rispettare il diritto di tutti a un sano ambiente di lavoro e di vita – scrive l’assessore Aniello su Fb –, smettendo di spargere i propri miasmi in lungo e in largo per la Conca. Per un po’ la situazione si era normalizzata, gli stomachevoli odori erano spariti; poi tali effluvi hanno ricominciato a diffondersi da Maratta fino addirittura al centro storico. È accaduto anche ieri (sabato, ndr). Se si tratta, come parrebbe, della solita attività, cinque residui giorni restano agli interessati per conformarsi alle regole".

"Arpa Umbria, attivata giovedì 15 giugno, poco dopo il nostro insediamento, sta verificando da allora e l’iter è pressoché giunto a conclusione: se entro 120 ore nulla cambiasse, nel prossimo fine settimana calerà su costoro la scure delle Istituzioni, scattando inevitabilmente l’ordinanza di sospensione da parte del sindaco, senza escludere stavolta il ristoro dei danni cagionati, viste le condotte reiterate nel tempo. Ai cittadini chiediamo – conclude l’assessore Aniello – solo qualche giorno di pazienza, perché è questa la procedura più solida per tutelare ambiente e salute pubblica, consentendo al Comune di resistere positivamente contro eventuali ricorsi della controparte".