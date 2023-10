"Terni avrà un polo siderurgico sicuramente molto importante"

TERNI "Stiamo lavorando in maniera intensa e penso che ci saranno delle novità significative sul polo siderurgico di Piombino; nel contempo stiamo completando quello che serve per un accordo di programma a Terni". Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso (nella foto), a margine dell’inaugurazione del nuovo laminatoio della Duferco di Brescia. "Avremo sicuramente un polo siderurgico molto importante a Terni, un altro significativo che pensiamo di poter ricreare nella sua ampiezza industriale a Piombino, abbiamo un’industria siderurgica qui a Brescia, che è leader in Europa per quanto riguarda la sostenibilità ambientale – ha detto ancora il ministro – . L’Italia si è rimessa in moto, ben consapevole che la siderurgia è la base del nostro sistema industriale, che la siderurgia italiana è più avanti delle altre nella strada della sostenibilità ambientale come dimostra questo impianto, a Brescia". Intanto sull’accordo di programma Ast summit in Regione tra la governatrice Tesei, il sindaco Bandecchi e i sindacati. Sarà convocata l’azienda.