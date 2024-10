Terni, 2 ottobre 2024 – Disavventura per fortuna senza gravi conseguenze sulla rampa di ingresso Terni est, in direzione di Perugia. In mattinata sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere un automobilista, rimasto illeso, dopo che la sua auto si era ribaltata per cause non ancora accertate. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo Sul posto anche 118, carabinieri e Anas.