Terni, al via i lavori con oltre 70 milioni di fondi Pnrr

TERNI Cantieri sparsi in città col finanziamento di oltre 70 milioni di fondi Pnrr. Il punto sui lavori è stato fatto in sala consiliare dall’assessore comunale ai lavori pubblici Giovanni Maggi. Progettualità che riguardano in gran parte i lavori pubblici (circa 50 milioni, oltre 20 a Cesi), appunto, ma anche ambiente, welfare, istruzione e innovazione tecnologica. Per quanto riguarda i cantieri, via i lavori alla Passeggiata, al borgo di Cesi, al Teatro Verdi, al Camposcuola per citarne alcuni. Proprio sul ’Verdi’, finanziato con i fondi Pnrr nel secondo stralcio, l’assessore ha chiarito che, dopo le valutazioni fatte dal sindaco Bandecchi sul progetto intero, gli interventi procederanno come da programma. A fianco dell’assessore, diversi Rup dei vari percorsi amministrativi e il personale incaricato proprio per la gestione dei finanziamenti Pnrr. L’obiettivo dell’amministrazion è terminare gli interventi entro il 2025 anche se per accedere ai fondi Pnrr il limite è fine 2026. A Largo Cairoli, infine, sorgerà un giardino archeologico.