Terni, a Polino nevica da oltre 36 ore, spargisale in azione

Nevicata a Polino, nella foto della Provincia di Terni

Polino (Terni), 1 marzo 2023 – Oltre trenta centimetri di neve nella zona di Polino e Colle Bertone. "I mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia - spiega l'ente di Palazzo Bazzani _ stanno operando nella zona di Polino e Colle Bertone dove, a fasi alterne, nevica da circa 36 ore. I cantonieri dell’ente mantengono percorribile la strada per consentire ai residenti e ai proprietari di seconde case di raggiungere le abitazioni e alle attività commerciali di operare in sicurezza oltre che consentire l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso in caso di necessità". La Provincia precisa inoltre che la situazione è sotto controllo e sul resto della rete provinciale si viaggia regolarmente.