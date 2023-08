"TERNI: 26 artisti locali sul palco per "Terni Canta Endrigo"

Sono 26 i giovani artisti che si esibiranno sul palco di Largo Mazzancolli per le tre serate del contest “Terni Canta Endrigo“, nel primo fine settimana di settembre. "La prima parte della serata di domenica 3 – spiega l’organizzazione ringraziando il Comitato dei commercianti di via Cavour – vedrà come protagonisti alcuni giovanissimi cantanti per ricordare l’importante produzione musicale di Sergio Endrigo di canzoni per bambini. Il cast è formato in gran parte da cantanti e band cittadine, con qualche eccezione anche da fuori provincia e regione". Ecco gli artisti selezionati: Tony Bartolotta (y-not),Corpo Celeste,Cristian Astolfi e Alessia Cammeresi,Luca Giovannelli, Margherita Paggio, Veronica Neri (Naika), Asia Tolomei, Federico Marasci, le band Alterni Interni, Mogano e Raiders, Giulia Muti, Barbara Perello, Giacomo Pedini, Devid Lo Storto, Leonardo Missinato, Melike Torishta, Filippo Manzoni, Azzurra Uccellini, Lucia Quaglietti, Ludovica Leonardi, Ludovica Poggiani e Carol Cardoso, Veronica Bordacchini, Martina Favilli, Giulia Befani, Vittorio Vetturani, Edoardo Biancafarina.