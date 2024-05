Ternana, programmi da definire. I giovani salutano e ringraziano

Il popolo rossoverde attende con ansia e preoccupazione. Alla profonda tristezza legata alla retrocessione si associa l’assoluta necessità di avere certezze sui programmi societari ed è probabile che in settimana possa essere il presidente Nicola Guida a illustrare pubblicamente i medesimi. Dopo la breve dichiarazione rilasciata nel postpartita di giovedì scorso, in cui ha dichiarato di volere restare al timone anche in Serie C, Guida si è concesso qualche giorno di riflessione insieme ai suoi stretti collaboratori. Domani Guida dovrebbe avere un incontro con Stefano Capozucca. Potrebbe essere quello del commiato dal ds che sembra destinato a lasciare la Ternana nonostante abbia ancora un anno di contratto. Appare scontata la partenza del tecnico Roberto Breda, per il quale sarebbe scattato il rinnovo in caso di salvezza. La società è obbligata a stringere i tempi, considerando l’imponente mole di lavoro che la attende (forse anche con l’ingresso di nuove forze). L’iscrizione al campionato, da effettuare entro il 4 giugno, non sembra un problema. L’allestimento della rosa, di contro, sarà una montagna da scalare. Sotto contratto restano Franchi, Iannarilli, Boloca, Capuano, Casasola; Capanni, Garau, Labojko, Luperini e Viviani. E gli ingaggi sono esosi per alcuni di coloro che rientrano dai prestiti: Bogdan, Corrado (l’Inter dovrebbe esercitare l’opzione di recompra), Di Tacchio, Donnarumma, Martella, Ndir e Rovaglia. La retrocessione rende impossibile la conferma di calciatori in prestito. Lorenzo Amatucci, Filippo Distefano e Lorenzo Lucchesi rientrano alla Fiorentina. Per i primi due c’è l’interesse della Reggiana del nuovo ds Pizzimenti, per il difensore bussa il Cesena. Distefano saluta e ringrazia tutti con un post sul proprio profilo social: "È difficile trovare le parole, purtroppo non è andata come speravamo, questa città meritava un finale diverso. Mi sono sentito a casa e sin dalla prima partita uno di voi, è stato un percorso lungo, pieno di emozioni", poi "ho imparato tanto e sono cresciuto molto", infine "abbiamo dato tutto per questa maglia ma purtroppo non è bastato. Grazie Terni". Fa altrettanto Antonio Raimondo, che rientra al Bologna: "Purtroppo non è finita come volevamo e come tutti meritavano finisse". Il capocannoniere della Ternana sottolinea che quello rossoverde "è stato un gruppo, una famiglia unica" e conclude "resterete per sempre nel mio cuore. Sempre forza fere".

LUTTO. "Il presidente Nicola Guida e la Ternana Calcio in ogni sua componente si stringono con affetto all’amico e responsabile dei rapporti con le Istituzioni del Centro Coordinamento Ternana Clubs, Fabio Biscetti, che ieri improvvisamente ha perduto il compagno della figlia Valentina, Andrea". A Fabio, a Valentina e alla famiglia Biscetti vanno anche le più sentite condoglianze della nostra redazione.

Augusto Austeri